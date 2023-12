Nuova scuola a Camucia. Un asilo da tre milioni ospiterà 65 bambini

Avvio dei lavori per il nuovo asilo comunale a Camucia sempre più vicino. Ad annunciarlo è proprio il primo cittadino di Cortona Luciano Meoni. "Consegnati i lavori del cantiere per la sua costruzione", conferma il sindaco. "La struttura servirà da supporto alle famiglie e ai nostri piccoli Un progetto di ultima generazione per dare un servizio utile al territorio, finanziato con fondi Pnrr e contributo dell’amministrazione comunale".

La struttura sorgerà nei pressi dei plessi scolastici di via di Murata ed ha intercettato di un finanziamento Pnrr per 2,4 milioni. A questi si aggiunge un ulteriore contributo comunale di 300mila euro, recentemente deliberato che servirà a coprire la crescita dei costi dei materiali. Dopo l’ottenimento di finanziamenti Pnrr, il Comune ha infatti dato vita all’appalto integrato, dovendo però fare i conti con un contesto più oneroso sul fronte dei materiali per la costruzione. Pertanto si è reso necessario un ulteriore stanziamento di risorse. Il progetto prevede la realizzazione di una struttura su un unico piano dotata di innovativi accorgimenti per la sostenibilità energetica e per l’accessibilità.

La superficie di intervento, comprensiva del parco, è di quasi 8mila metri quadrati, di cui quasi mille occupati dal nuovo edificio che avrà un’altezza massima di circa 6 metri, altri 250 metri quadrati saranno destinati al nuovo parcheggio. Da sottolineare l’estensione della superficie per il verde, pari ad oltre 4mila metri quadrati, di cui oltre 700 recintati. "Con questo intervento strategico – spiega ancora il sindaco Luciano Meoni - riusciremo ad offrire alla cittadinanza un servizio migliore che permetterà di offrire 65 posti per i bambini delle famiglie del nostro territorio.

Grazie a fondi Pnrr e ad ulteriori risorse del Comune otterremo il completamento del polo educativo e scolastico di Camucia". Poco distante, poco meno di un anno fa, fu inaugurato il nuovo plesso didattico che oggi accoglie le classi della scuola primaria. Un progetto avviato dalla precedente amministrazione e terminato da Meoni per un valore complessivo di 4 milioni di euro. In quella stessa zona l’amministrazione guidata da Meoni vorrebbe dar vita anche ad una nuova zona sportiva adiacente all’attuale piscina al coperto. Nelle intenzioni del Comune c’è l’idea di costruire una piccola cittadella dello sport, con tanto di piscina scoperta, campo da basket e bocciodromo. Il Comune ha ripresentato il progetto in cerca di finanziamenti nell’ambito del bando sport e periferie.