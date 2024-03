Nuova mappa dei servizi per cuore, ossa e pressione nelle Farmacie Comunali

Arezzo, 25 marzo 2024 – Una rete di servizi per il controllo di cuore, ossa e pressione all’interno delle Farmacie Comunali di Arezzo.

Le strumentazioni di Elettrocardiogramma, Holter Cardiaco, Holter Pressorio e Densitometria Ossea Computerizzata sono sottoposte a una periodica rotazione tra le otto farmacie di città e frazioni con l’obiettivo di garantire vicinanza all’utenza e di sensibilizzare verso l’importanza di effettuare esami utili per il benessere, la prevenzione e il monitoraggio nel tempo dei propri valori.

La nuova distribuzione resterà attiva fino a sabato 20 aprile, garantendo la possibilità di sottoporsi ai diversi test in tempi rapidi, senza attese e con risultati affidabili in virtù della telemedicina.

La farmacia “Mecenate” offrirà la possibilità di sottoporsi alla Densitometria Ossea Computerizzata che, tramite onde a ultrasuoni al calcagno, permette di valutare cambiamenti qualitativi e quantitativi della struttura scheletrica, con utili indicazioni per la prevenzione dell’osteoporosi e per un’eventuale correzione degli stili di vita.

L’Holter Pressorio per la misurazione della pressione nell’arco di ventiquattro ore sarà invece disponibile alle farmacie “Campo di Marte” e “Ceciliano”. Il controllo del cuore verrà effettuato tramite gli Elettrocardiografi presenti tra le farmacie “Campo di Marte”, “Trionfo”, “Giotto”, “Fiorentina”, “Mecenate” e “Ceciliano” dove sarà possibile sottoporsi a un esame diagnostico consigliato per sportivi amatoriali o agonisti, per soggetti a rischio quali diabetici e ipertesi, e per controlli in caso di insorgenza di segni o sintomi collegabili a patologie cardiache.

Le variazioni dell’attività cardiaca nel corso dell’intera giornata saranno infine registrabili attraverso l’Holter Cardiaco presente alle farmacie “Campo di Marte”, “Trionfo”, “Giotto”, “Fiorentina”, “San Giuliano” e “San Leo”. I servizi potranno essere prenotati in pochi click e pochi secondi direttamente dal portale delle Farmacie Comunali di Arezzo, dove sarà possibile scegliere il luogo, il giorno e l’orario per effettuare i diversi test.