Nuova aula per il consiglio comunale. La tecnologia apre ai cittadini

Il Comune di Bibbiena punta sulle nuove tecnologie e cerca di modernizzarsi in ogni suo settore per offrire ai cittadini sempre maggiori servizi. Il Consiglio comunale ha una nuova aula adeguatamente arredata e attrezzata anche a livello digitale, dove poter realizzare al meglio le funzioni pubbliche e democratiche e dove sarà possibile la trasmissione in streaming delle riunioni. Grazie un finanziamento ottenuto sul Pnrr, in particolare sul fronte della trasformazione digitale per la Pubblica amministrazione, la sala è stata rinnovata sia sotto l’aspetto estetico che funzionale. Tutto questo reso possibile grazie alla collaborazione e la professionalità di un gruppo di aziende del territorio. La sala consiliare è stata dotata di nuove postazioni che ospiteranno i lavori dei consiglieri e del consiglio nelle sedute istituzionali, oltre che di un sistema per la gestione delle sedute, la registrazione e trasmissione in streaming.

Dal punto di vista dell’organizzazione, si tratta di una piattaforma completa composta da hardware audio e video professionale e software integrato specifico per consigli comunali, che permette la conduzione del dibattito e la gestione di ogni tipo di votazione. "La sala consiliare non è solo un luogo - spiega il vice sindaco Matteo Caporali - ma il lo spazio in cui la democrazia prende forma. A breve, grazie alla nuova tecnologia che da oggi arricchisce il salone, e a uno spazio adeguatamente organizzato sul sito del comune, sarà possibile seguire in streaming i consigli comunali. La democrazia è partecipazione e questa operazione di rinnovo della sala consiliare, segue questo assunto, ovvero l’importanza di un ritorno a vivere in pienezza la vita democratica dei nostri comuni. Siamo molto soddisfatti del lavoro fatto, che ha visto in campo competenze del territorio e ci auriamo che appunto i cittadini ritornino a vivere questo luogo nella casa comunale. Ringrazio l’assessora al digitale Vittoria Valentini che ha seguito personalmente tutte le fasi del percorso con grande competenza". E grazie a questo nuovo intervento la sala del Consiglio comunale sarà più confortevole per le riunioni, ma soprattutto i cittadini potranno seguire in diretta i lavori del parlamentino locale. So.Fa.