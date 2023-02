Nuova area camper, via ai lavori Vagnoli: "Un aiuto per il turismo"

Sono partiti i lavori alla nuova area camper attrezzata che sorgerà, tra pochi mesi, alle porte del centro storico di Bibbiena in un’area di proprietà comunale che si trova nei terreni sottostanti il parcheggio che costeggia la sommità di viale Michelangelo.

L’area era stata oggetto di una manifestazione di interesse a cui hanno prontamente risposto Serenella Furieri e Samuele Mannuccini, coppia nella vita e nel lavoro.

Per 30 anni avranno in gestione quest’area pubblica di circa 1 ettaro nella quale investiranno 250 mila euro in una serie di interventi molto importanti. In questo cantiere appena iniziato e dove stanno alacremente lavorando mezzi e persone, sorgerà un’area sosta attrezzata con 32 piazzole camper, colonnine elettriche, fosse per scarico, docce, bagni, lavelli per il bucato, area barbecue, area sgambamento cani, area ludica ricreativa per bambini e un chiosco punto ristoro.

"Un’opera realizzata grazie ad un progetto pubblico-privato che diventerà una realtà nella prossima primavera – spiega il primo cittadino Filippo Vagnoli – una grande e nuova opportunità per lo sviluppo turistico di Bibbiena e della vallata e ovviamente del vicino centro storico".

Il prossimo 16 di febbraio, anche Serenella e Samuele parteciperanno alla riunione con tutte le associazioni per la definizione del calendario delle iniziative.

In quella occasione si presenteranno pubblicamente proponendo anche belle collaborazioni con i commercianti e le realtà del centro storico e non solo.