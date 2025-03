"Nun fate caso ar disordine": la comicità di Osho a Montevarchi

Sarà oggi a Montevarchi nel corso di un evento pubblico all’auditorium di via Marzia Federico Palmaroli, l’autore satirico romano celebre per aver creato la pagina social "Le più belle frasi di Osho".

L’incontro, in programma oggi alle 17.30, e organizzato dall’associazione culturale Vivere Montevarchi, sarà l’occasione per presentare il suo ultimo libro "Nun fate caso ar disordine", un distillato di comicità dissacrante e l’antidoto perfetto contro la serietà della vita quotidiana. Un volume che ci fa vedere il mondo a colori e ci aiuta a prendere le distanze dalle incongruenze della società, proponendo una carrellata di personaggi reali ma assurdi.

L’avventura di Palmaroli nel mondo della satira è iniziata quasi per gioco, ma il successo non ha tardato ad arrivare: la sua pagina Facebook ha superato il milione di like, mentre su Twitter conta oltre 600 mila follower. L’originalità del suo format – che abbina immagini di personaggi noti a battute fulminanti in romanesco – ha rapidamente catturato l’attenzione del pubblico e dei media, portandolo a collaborare con importanti testate giornalistiche e programmi televisivi, tra cui il salotto di Vespa "Porta a Porta" su Rai 1.

Ciò che distingue Palmaroli è la sua capacità di fare satira in modo trasversale, senza risparmiare critiche a nessun colore politico. Questo equilibrio, unito a una straordinaria capacità di cogliere le contraddizioni della società italiana, lo ha reso una delle voci più seguite e apprezzate del panorama satirico nazionale.

"Quando ho cominciato, anni fa, avevo aperto la pagina Facebook solo per fare un esperimento, senza nessuna ambizione – racconta Palmaroli – ho cominciato a fare queste vignette in cui l’immagine istituzionale di Osho parlava in romano. Certo, era un momento in cui la viralità di Facebook era sicuramente maggiore di oggi, in piena esplosione, e il successo è stato immediato e inaspettato".