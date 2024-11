Notte fonda per la Sba: perde anche con Lucca. E domenica arriva la Mens Sana

Notte fonda in casa Scuola Basket Arezzo: anche Lucca espugna il PalaEstra e salgono così a quattro le sconfitte consecutive della formazione di coach Fioravanti nel campionato di serie B interregionale. Si sapeva che gli ospiti, dall’altro del primo posto in classifica, erano il cliente peggiore per rompere il digiuno di successi, ma il punteggio finale di 71-90 certifica che gli amaranto sono in crisi tecnica e mentale. Il primo tempo era stato equilibrato: a metà primo quarto la Bc Servizi è in vantaggio di sei punti grazie all’avvio ispirato di Buzzone e soprattutto Prenga, autore di nove punti nella prima frazione. Anche nel secondo parziale il quintetto di Fioravanti si comporta bene e, pur subendo le alte percentuali al tiro dei lucchesi, arriva all’intervallo lungo in vantaggio di due lunghezze (39-37). Come capitato nelle ultime uscite, però, nel terzo parziale i padroni di casa subiscono gli avversari, che segnano ben trenta punti nel terzo quarto tirando con percentuali altissime dall’arco con Trentin, Barsanti e Del Debbio. All’ultimo mini-riposo lo svantaggio è di tredici punti. Arezzo sa che occorre partire subito forte e in parte ci riesce, ricucendo il divario fino a otto punti. Lucca però è spietata e quando può respinge sempre indietro Toia e compagni, continuando a trovare canestri da tre con regolarità, soprattutto con Dubois, autore di tredici punti negli ultimi dieci minuti. Il girone d’andata, insomma, termina nel peggiore dei modi. Domenica prossima alle 18 la prima di ritorno vedrà la Sba nuovamente impegnata in casa contro la Mens Sana Siena.