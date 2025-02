Notte Bohème. Cor Orchestra al Signorelli

Al Teatro Signorelli di Cortona arriva l’omaggio a Giacomo Puccini. Appuntamento questa sera alle 21 quando sarà di scena la Bohème. La stagione del teatro Signorelli celebra Giacomo Puccini con una data fuori abbonamento con l’opera lirica in un omaggio al celebre compositore lucchese nel Centenario dalla scomparsa. A esibirsi sul palco sarà la Cor Orchestra diretta da Alvaro Lozano con la Compagnia d’Opera italiana di Firenze.

"Siamo lieti di omaggiare la figura di Giacomo Puccini - dice l’assessore alla Cultura Francesco Attesti - anche Cortona propone il suo tributo al grande compositore con una delle sue opere più celebri. Voglio ringraziare tutti coloro che daranno vita a questo spettacolo che mette insieme la nostra CorOrchestra con gli artisti della Compagnia d’Opera italiana di Firenze e quelli del coro del festival Pucciniano di Torre del Lago". A esibirsi saranno Francesca Bruni nel ruolo di Mimì, Rodolfo interpretato da Francesco Fortes, Musetta da Eva Macaggi, Marcello da Ricardo Crampton, Shaunard da Dario Giorgelè, Colline da Sandro Degl’Innocenti, Benoit, Alcindoro da Mirco Felici con i coristi del Festival Pucciniano.

La Bohème è l’opera più famosa di Giacomo Puccini su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, in quattro ’quadri’ ispirato al romanzo di Henri Murger "Scene della vita di Bohème" e rappresentata per la prima volta nel 1896 al Teatro Regio di Torino. Nasce da una sfida fra Giacomo Puccini e Ruggero Leoncavallo, che gareggiarono a scrivere contemporaneamente due opere omonime tratte dalla stessa fonte d’ispirazione.

Dopo oltre un secolo l’opera di Puccini è ancora fra le più popolari al mondo, mentre quella di Leoncavallo non ha goduto di altrettanto successo. Per completare la partitura Puccini impiegò tre anni di lavoro passati fra Milano e Torre del Lago. Il 1º febbraio 1896 fu rappresentata per la prima volta al Teatro Regio di Torino diretta dal 29enne maestro Toscanini e diventerà l’opera più cantata e conosciuta di Puccini. Per lo spettacolo sono disponibili ancora dei biglietti, per informazioni 0575 637274 o cortonainfo [email protected].

A.B.