"Notte al museo" con gli studenti

Torna mercoledì 7 giugno "Una notte al museo", uno degli appuntamenti più attesi dagli studenti dell’Isis Giovanni da Castiglione che hanno organizzato l’evento in collaborazione con il Comune, il museo castiglionese e Viva Valdichiana. L’evento si è arricchito, di anno in anno, di proposte culturali sempre nuove, in cui l’arte ha dialogato con la scienza, il teatro, la musica e la danza. Intitolata "La magica notte degli Etruschi", la serata di quest’anno ruoterà intorno alle origini etrusche di Castiglion Fiorentino e si aprirà alla Chiesa di Sant’Angelo al Cassero con l’incontro "Stratificazioni". Dalle 21, la serata proseguirà alla scoperta delle importanti e numerose testimonianze etrusche presenti nell’area del Cassero. Alle 22, invece, riflettori puntati sulla rappresentazione teatrale "Matrimoni etruschi: che bella coppia!"