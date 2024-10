Non solo maxi cantieri al Memorario. A nuovo le piazze Trieste e Veneto

Non solo "Memorario". Il mega - progetto da più di 3 milioni di euro per il rifacimento del polo di interscambio ferro – gomma di Montevarchi porterà benefici anche alla vicina piazza Vittorio Veneto. Uno spicchio di città, ingresso Nord alla mandorla medievale, da sempre sotto i riflettori perché considerato "sensibile" per ragioni di ordine pubblico e per il decoro. A richiedere lumi all’esecutivo di Palazzo Varchi sulle opere di manutenzione ordinaria previste per un’area così strategica era stato il gruppo consiliare del Partito Democratico che aveva sottolineato come non fosse sufficiente "togliere le panchine" o chiedere controlli straordinari da parte delle forze di polizia per risolvere la questione del degrado. E l’opposizione aveva messo in evidenza la necessità di lavori puntuali "per mantenere le piazze in modo dignitoso per rendere il centro storico un ambiente decoroso e gradevole". Nella sua risposta scritta, letta nell’ultima seduta dell’assemblea cittadina dall’assessore Cristina Bucciarelli, il sindaco Silvia Chiassai Martini ha puntualizzato che la manutenzione ordinaria di tutte le aree pubbliche del territorio montevarchino viene svolta regolarmente ogni anno dagli operai dell’ente. Riferendosi a piazza Vittorio Veneto e a via Trieste, inoltre, la titolare del municipio ha annunciato che sono previsti interventi di rilievo nell’ambito del piano di completamento della zona dell’autostazione dei bus che si estende per più di 6 mila metri quadri vicini alla stazione ferroviaria e a due passi da via Roma. In particolare nelle carte si prevede di riqualificare il lastricato, dissestato in alcune parti, di rimuovere i dissuasori di sosta ancora presenti e ritenuti pericolosi per la circolazione e di creare nuovi posti auto a servizio del centro cittadino. La sindaca ha aggiunto che la sua amministrazione è attenta e fattiva nella cura e nel mantenimento del cuore della città "nonostante – ha proseguito nel documento - i gravi errori progettuali fatti in passato per le piazze Vittorio Veneto e Mazzini che hanno peggiorato il decoro e la sicurezza con scelte di una pavimentazione non idonea" per la tipologia di pietre e il loro spessore. A corredo della stilettata alle precedenti amministrazioni ha poi citato gli oltre 600 mila euro spesi dal Comune nel 2020 per ripavimentare completamente via Roma appena pochi anni dopo il precedente intervento. Quanto al problema del distacco dei sanpietrini dal fondo delle vie Isidoro Del Lungo e Poggio Bracciolini, che insieme formano la via dei Musei, al momento resterà irrisolto: "Da anni saltano a causa di scelte sbagliate del fissaggio e delle dimensioni - ha concluso Chiassai Martini – e sarebbe necessaria la loro sostituzione totale nell’intera strada".