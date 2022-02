Arezzo, 14 febraio 2022 - E' andato all'ospedale per visitare un parente ricoverato in un reparto di medicina interna ma quando il vigilantes gli ha vietato l'accesso perché già c'era l'assistenza e non era l'orario di visita un 55enne aretino ha dato in escandescenza e ha colpito la guardia giurata con un pugno in volto.

Violento episododio ieri sera intorno alle 22 all'ingresso del pronto soccorso del San Donato.

Di lì è scattato l'allarme alla centrale operativa dei carabinieri di Arezzo. Una pattuglia del nucleo operativo e radiomobile ha raggiunto il San Donato, ristabilito la calma e denunciato il visitatore per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Il vigilantes si è fatto medicare, rilasciato dal pronto soccorso,dopo medicazioni del caso,con una prognosi di 15 giorni.