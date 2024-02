"No" al concerto di Simba La Rue

L’amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino ha detto no al concerto in programma il 10 febbraio del trapper Simba La Rue, rimasto coinvolto in vicende legate a faide tra gang di trapper in Lombardia, e tuttavia molto noto e apprezzato tra i giovanissimi.

Dopo un confronto con le forze dell’ordine e gli organizzatori, gli amministratori di Castiglioni hanno fatto presente l’inadeguatezza della struttura di una polisportiva, destinata a ospitare un concerto con tanto di richiamo quanto delicato per le tematiche trattate dal trapper, chiedendone lo spostamento in altra sede. L’organizzazione ha immediatamente condiviso la richiesta spostando l’evento nel Centro affari di Arezzo, "location più adeguata" si legge in una locandina.