Nino Buonocore in scena con il jazz a Pieve Classica

La stagione di Pieve Classica entra nel vivo con il suo quinto appuntamento. Sasera alle 21,15 al teatro Papini di Pieve Santo Stefano sarà il turno di Nino Buonocore, uno dei cantautori più iconici ed apprezzati del panorama musicale italiano. L’artista si presenterà a Pieve Classica con il suo spettacolo dal titolo "Jazz" , accompagnato da un quartetto di straordinari musicisti che presentiamo: oltre a Nino Buonocore , voce e chitarra, si potranno ascoltare Antonio De Luise al pianoforte, Davide Costagliola al basso, Amedeo Ariano alla batteria ed infine come eccezionale ospite Flavio Boltro alla tromba.

Il concerto come il titolo fa capire, ripercorre tutta la carriera del cantautore rivisitata in una chiave diversa, senza però perdere la qualità e la dolcezza della sua interpretazione. Buonocore, oltre che per la sua iconica canzone "scrivimi" ha numerosi altri successi in carriera, che verranno presentati a Pieve Santo Stefano in questo suo concerto che sta raccogliendo consensi in tutta Italia.

E così Pieve Classica prosegue nella sua tradizione di ospitare famosi cantautori, che il piccolo palco del Papini aiuta ad esaltare nelle loro migliori caratteristiche. Nino Buonocore infatti è stato preceduto negli anni da Simone Cristicchi, Sergio Caputo e Fabio Concato, senza dimenticare, fra gli altri, voci del calibro di Karima e Silvia Mezzanotte.