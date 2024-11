Niente rigori nella semifinale pari. Tuscar-Pietraia si rigioca dall’inizio

Come era prevedibile la semifinale di Coppa Provinciale di Terza categoria tra la Tuscar e la Pietraia dovrà essere ripetuta. Il 2-2 maturato in occasione della partita disputata il 13 novembre scorso a Pieve al Toppo è da ritenersi nullo. Il motivo? L’arbitro avrebbe dovuto far disputare da regolamento i calci di rigore per decretare appunto la squadra vincitrice.

Invece al 90’ è arrivato il triplice fischio e tutti negli spogliatoi. Una svista legata però non solo alla decisione presa dall’arbitro ma anche al testo del bollettino della delegazione aretina della Figc che ha tratto in inganno anche i dirigenti delle due società.

Già, perché andando a riprendere i comunicati ufficiali del 6 e del 13 novembre si può leggere accanto alla partita Tuscar-Pietraia (e all’altra semifinale Faellese-Badia a Roti), nella casella che spiega se si tratta o meno di una partita di andata o ritorno, la lettera "A" che vuol dire appunto andata. Il tabellone poi non aiuta dato che non specifica se si tratta di gara unica o meno, riportando solo una data, quella del 13 novembre.

Andando a leggere solo il bollettino ufficiale numero 5 del 21 agosto scorso, con il regolamento di Coppa Provinciale, si sarebbe potuto evincere che la semifinale era da considerare in gara unica. Ma ormai il triplice fischio c’era già stato. Così Tuscar e Pietraia dovranno nuovamente affrontarsi in semifinale.

Il giudice sportivo infatti "preso atto che non risultano essere stati effettuati i tiri di rigore al fine di decretare la squadra vincitrice per il passaggio del turno, come invece previsto dal regolamento (...) ordina la ripetizione della gara".

Nel prossimo comunicato verrà fissato nuovamente il giorno giusto per la semifinale con le due formazioni che nel frattempo non potranno utilizzare alcuni tesserati che sono stati squalificati proprio in occasione della partita finita sotto i riflettori a causa di espulsioni e diffide.

M.M.