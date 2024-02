Nidi e scuole per l’infanzia aperte a luglio. Calendario prolungato per le comunali

Si avvicina l’estate e con questa la tanto temuta chiusura delle scuole. Un vero problema per molti genitori. I nidi e le scuole dell’infanzia comunali, anche quest’anno, rispondono confermando il prolungamento all’intero mese di luglio delle attività ludico ricreative, ma anche il prolungamento dell’orario fino alle 17.30. Il provvedimento riguarda la scuole comunali per l’infanzia a gestione diretta, ovvero Orciolaia, Don Milani e Sitorni, e i nidi Cesti, Peter Pan e Orciolaia. Il prolungamento sarà garantito solo in presenza di un numero minimo di richieste, pari ad almeno 10 bambini per l’infanzia fino ad un massimo di 75 e di 7 per il nido fascia 12-36 mesi fino ad un massimo di 55. "Tradizionalmente il periodo è estivo è quello più critico per le famiglie e per questo, in considerazione anche dell’accoglienza favorevole che ha avuto il progetto "Giocoquando" abbiamo deciso non soltanto di confermare il prolungamento all’intero mese di luglio delle attività ludico ricreative collegate ai servizi educativi comunali, ma anche di prolungarne l’orario in maniera da andare incontro alle esigenze dei genitori. Ancora una conferma della grande attenzione che questa amministrazione conserva alle famiglie e ai bambini", ha commentato il vice sindaco Lucia Tanti.