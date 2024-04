Neve di aprile...in Pratomagno

Arezzo, 19 aprile 2024 – E la neve arrivò anche in Pratomagno...Le immagini sono state scattate questa mattina alle 7:07 dalla stazione meteo e webcam Pratomagno, posta al ristorante Da Giocondo, a quota 1400 metri. Immortalate dal "Meteo Bibbiena" , ci fanno vedere il quadro del versante casentinese della montagna, ma alla stessa quota la situazione è la stessa nel versante valdarnese.

Del resto gli esperti meteo avevano previsto una coda dell'inverno in questo periodo. Come segnalato ieri sera alle ore 22:17, la colonnina di mercurio segnava un -1°, e la nevicata era in corso. Così, questa mattina, il Pratomagno, nelle sue cime più alte, si è svegliato sotto una coltre bianca. Le previsioni del tempo indicano oggi un cielo poco nuvoloso, salvo locali addensamenti sui rilievi nel pomeriggio. Le temperature, che in questi giorni ci hanno riportato nella stagione invernale, saranno in leggero aumento.