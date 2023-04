Nel castello con i Celti Tre giorni di festa a Sorci

Spettacoli e musica, workshop e conferenze, mercatini e gastronomia: il Castello di Sorci vive un viaggio indietro nel tempo con la prima edizione del Beltane Celtic Festival. La manifestazione è in programma da oggi a lunedì 1 maggio e vedrà il suggestivo maniero alle porte di Anghiari animarsi con un calendario ricco di iniziative a partecipazione gratuita rivolte a bambini, ragazzi e adulti. La manifestazione rievoca l’antica festa celtica di Beltane che celebrava l’inizio della stagione della luce, della fertilità e dei matrimoni, facendo affidamento sulla partecipazione di rievocatori, artisti e artigiani provenienti dall’intera penisola. Il Beltane Celtic Festival prenderà il via oggi alle 15 con l’apertura del mercatino con prodotti artigianali, degli stand gastronomici dove sarà possibile cenare con le specialità della tradizione celtica e degli accampamenti storici che permetteranno di scoprire gli usi, i costumi e le tradizioni dei popoli antichi. In contemporanea, inizieranno anche le visite guidate al Castello di Sorci tenute su prenotazione dallo scrittore Amos Cartabia in cui conoscere la leggenda del fantasma di Baldaccio d’Anghiari, con l’inedita opportunità di vivere esperienze in notturna alle 23 oggi e domani.

Nelle tre serate dalle 21 esibizioni di danze irlandesi con la compagnia Clover, il concerto di musica itinerante del Clan Argantia con cornamuse e tamburi, gli spettacoli di magia e fuoco con Alex Tuna e il fascino del mangiafuoco con il Duo Shape. Alle 16.30 domani la Danza del Palo di Maggio. Il filo conduttore dell’intero evento saranno inoltre le rievocazioni dei matrimoni celtici, denominati handfasting, con una fedele ricostruzione del rito tra fumi d’incenso e suoni di handpan e flauti per arrivare all’emozione di legare le mani dei due sposi. Il programma della manifestazione prevede una serie di attività per i più piccoli a partire da oggi alle 17 quando si terrà il trucca-bimbi a tema celtico e alle 18 spettacolo di burattini tenuto dal cantastorie Stefano Muso che si ripeterà anche alle 17 e alle 19.30 del 30 aprile e alle 16 del 1 maggio.

Rivolti ai bambini saranno anche una conferenza sui draghi alle 17.30 oggi e i workshop dal titolo "I racconti del druido" ospitati dall’accampamento celtico. Laboratori anche per gli adulti e danze irlandesi alle 17.30 di ogni giornata, poi i workshop proseguiranno oggi e 1 maggio alle 19 sulla scrittura celtica, il 30 aprile alle 16 intaglio del legno, alle 17.30 croce di Brigid, alle 18.30 lanterna di Beltane e alle 19 sul viaggio sciamanico, e 1 maggio alle 12 sull’energia e alle 17 sul proprio animale totem .