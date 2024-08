Nel bosco delle farfalle. Il Circo degli Zuzzurelloni

Doppio evento per bambini nell’estate di Raggiolo. Il connubio tra parole, musica e natura sarà al cuore dello spettacolo “Il bosco delle farfalle” in programma alle 18 domani nella radura di Sant’Angelo, poi alle 21 di martedì 6 agosto è atteso il gran ritorno del Circo degli Zuzzurelloni che vedrà l’allegria di suonatori, saltimbanco, mangiafuoco, prestigiatori, giocolieri, acrobati, pagliacci, funamboli e ballerini invadere piazza San Michele. Entrambi gli appuntamenti sono a partecipazione gratuita e sono inseriti all’interno della rassegna RaggioloEstate2024 che, organizzata dalla Brigata di Raggiolo, proporrà un intero mese di eventi diffusi tra diversi angoli del borgo casentinese. La narrazione nel bosco domani torna a rinnovare uno dei momenti per famiglie più attesi dell’estate che sarà ospitato in un suggestivo teatro all’aria aperta accanto ai resti dell’antica pieve romanica di Sant’Angelo tra Raggiolo e Quota. L’attrice fiorentina Miriam Bardini, accompagnata dalle musiche del Jamm Duo con sax e arpa irlandese di Susanna Crociani e Antonella Di Maggio, darà vita a una suggestiva narrazione musicata per tutta la famiglia, dedicata ai temi del radicamento e del senso di appartenenza. L’iniziativa è promossa dall’Unione dei Comuni Montani del Casentino nell’ambito delle attività dell’EcoMuseo, anche insieme alla Pro Loco di Quota, all’interno della rassegna “Il futuro della memoria”. Questo momento nel bosco sarà seguito dall’iniziativa “Pizzando per Raggiolo” che, a partire dalle 19, vedrà tre antichi forni accendersi per una sfida a suon di pizze. Sorprese e spettacolo il 6 agosto in piazza San Michele con il Circo degli Zuzzurelloni.