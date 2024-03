"Navigando in un mare di tele colorate" con Remo Croci La personale di Remo Croci "Navigando in un mare di tele colorate" al Museo Civico di Castiglion Fiorentino si chiude il 1 aprile. L'artista giornalista esprime il suo amore per il mare attraverso opere vivide e tecniche varie, utilizzando materiali riciclati.