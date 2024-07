Naturalmente pianoforte: raffica di eventi

CASENTINO

Comincia oggi la VII edizione di Naturalmente Pianoforte, il festival anima del Casentino che, fino a domenica 21 luglio, ha in programma una serie di eventi, a qualsiasi ora del giorno e della notte. Le performance nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, nei suoi suggestivi borghi, castelli, pievi e vigneti, trasformano il Casentino in un teatro a cielo aperto e creano una connessione profonda con l’ambiente naturale che amplifica l’emozione delle esibizioni. Si parte con la musica più giovane, oggi alle 15 Thomas Umbaca sarà al Chiostro della Chiesa a Camaldoli, poi la pianista-cantante tedesca Olivia Trummer una delle rivelazioni della scena europea di questi anni si esibirà alle 19.30 al Borgo Corsignano. A chiudere il programma di serata sarà una coppia inedita, quella composta da Frida Bollani Magoni e Paolo Jannacci (nella foto), in scena stasera alle 21 in piazza Tarlati, a Bibbiena, associati in un’esibizione su due pianoforti, due voci e un repertorio tutto da scoprire. In programma anche gli incontri con gli autori. "La tribù degli alberi" è la Lectio Magistralis che vedrà protagonista Stefano Mancuso alle 18.30 alla Pieve di Romena, a Pratovecchio.

Scienziato e divulgatore, Professore ordinario presso l’Università di Firenze e ordinario dell’Accademia dei Georgofili, dirige il Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale con sedi a Firenze, Kitakyushu, Bonn e Parigi presenta una storia emozionante e avventurosa. Parte stamani alle 10 dalla sede del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi anche la "Carovana" del festival che, lentamente, attraverserà il cuore del Parco e i suoi borghi più belli.