Natale a Terranuova. Una moltitudine di eventi fino al 7 gennaio

Arezzo, 13 dicembre 2023 – È partito il Natale a Terranuova Bracciolini, con una moltitudine di eventi iniziati il l'8 dicembre che si concluderanno domenica 7 gennaio. Questa settimana si parte venerdì 15 dicembre nella sala consiliare di via Poggio Bracciolini dove, alle 17:30, sarà presentato il libro "Due senza pedigree" di Alessandro Serni e Mario Marini. Nell'occasione saranno esposti gli elaborati degli alunni dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII sul tema "Natale è pace, amore, inclusione e tolleranza". Si parte poi con il weekend. Il giorno successivo alle 21:15 nella Pieve di Santa Maria Bambina si terrà il Concerto di Natale della corale Sarah Hamby diretto da Enrica Claudi. Domenica 17 dicembre dalle 17:45 in piazza della Repubblica in via Roma si terrà uno spettacolo itinerante per bambini "Frozen è il Grinch". Sempre nel pomeriggio nella sala consiliare un'iniziativa molto interessante e curiosa. Uno pomeriggio con "Me contro te e i calciatori di serie A", uno scambio di figurine dell'album Panini. Non poteva mancare la merenda con cioccolata calda e biscotti che si terrà al Quasi Quasi Social Cafè di via Roma dalle 15,45 alle 17,45.

Le iniziative di Natale continueranno poi martedì 19 dicembre. Dalle 17 alle 20 alla palestra Salus in piazza Coralli è in programma una gara intersociale di ginnastica artistica e ritmica organizzata dalla società La Coccinella. Il giorno successivo alle 17:00 in sala consigliare letture animate e laboratorio creativo per bambini dai tre ai sei anni, con l'organizzazione della biblioteca comunale Le Fornaci e di Coop. 21. Venerdì 22 dicembre dalle 17:30 alle 19 al Palageo comunale esibizione della squadra di serie A di ginnastica ritmica e open day baby gym con l'organizzazione della ASD Ginnastica Terranuova. E veniamo ai giorni che precedono Il Natale. L'antivigilia, sabato 23 dicembre, alle 16:30, in piazza della Repubblica, Babbo Natale in moto consegnerà doni e dolcetti ai bambini e alle bambine, iniziativa a cura dell'associazione Manette del Valdarno. Sabato 24 alle 23, nella chiesa di Santa Maria Nuova, si terrà la Santa Messa della vigilia con la corale di Santa Cecilia.

Il giorno di Natale, come da tradizione, si terrà in famiglia e le iniziative riprenderanno martedì 26 dicembre con un evento tradizionale. Alle 09:00, con partenza da piazza della Repubblica, si terrà infatti la gara podistica "Corsa di Natale" giunta alla sua ottava edizione, a cura della ASD Atletica Terranuovese. Alle 17, alla Pieve di Santa Maria Bambina, è in programma invece il concerto di Natale della società Filarmonica Verdi. Sport anche mercoledì 27, giovedì 28 e venerdì 29 dicembre al Palazzetto dello sport, al Palageo e alla palestra dell'istituto comprensivo Giovanni XXIII. Dalle 9 alle 19 si terrà infatti il trentaduesimo torneo nazionale di minibasket aquilotti e gazzelle 2013 organizzato dall'USD Terranuova Basket. E veniamo alla fine dell'anno. Sabato 30 dicembre, alle 15 e alle 18 al centro sportivo Brandini Galasso in viale Europa, primo quadrangolare "Ghirlanda biancorossa", rivolto ai calciatori dell'anno 2010, organizzato dalla ASD Terranuova Traiana.

Passati la notte di San Silvestro e primi giorni dell'anno in famiglia o con gli amici, a Terranuova si riparte mercoledi 3 gennaio. Alle 17, nella sala consiliare, un pomeriggio di lettura nell'ambito del progetto "Nati per leggere" rivolto ai bambini in età 0 2 anni, organizzato dalla biblioteca comunale le Fornaci e da Coop. 21. Sabato 6 gennaio, giorno dell'Epifania, alle 15, nei locali della mensa scolastica in via Adige è in programma la tradizionale tombola del Calcit, mentre alle 16, in piazza della Repubblica, arriverà la Befana, che dispenserà dolciumi per i più piccoli. Domenica 7 gennaio si terranno le finali del quadrangolare "Ghirlanda biancorossa", a chiudere un lungo periodo di eventi per grandi e piccini . In occasione delle feste natalizie la Misericordia di Terranuova sarà presente con un gazebo di dolci natalizi per raccogliere fondi per l'acquisto di un'ambulanza e di un mezzo attrezzato per le persone diversamente abili.