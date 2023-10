Nata e Dovizi. Doppio evento

Il teatro Dovizi e l’Accademia Nata sono stati selezionati tra 130 teatri italiani che il 9 di ottobre metteranno in scena un riadattamento dello storico spettacolo di Marco Paolini sulla tragedia del Vajont. Il racconto che creò nel 1993 per narrare in tutta la sua tragicità la giornata in cui il monte Toc franò e oltre duemila persone persero la vita. Proprio per riportare l’attenzione dei cittadini sulle tragedie legate e provocate da un intervento violento dell’uomo sulla natura e sul paesaggio, Paolini ha chiamato a raccolta i teatri italiani. Hanno risposto a questa chiamata più di 130 teatri che porteranno in scena un riadattamento, fatto dallo stesso Paolini, del suo storico spettacolo di denuncia civile. Il teatro Dovizi è l’unico teatro scelto nel circuito di Fondazione Toscana Spettacolo. L’ingresso all’evento del 9 ottobre sarà gratuito.