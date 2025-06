Nasce un comitato contro i cattivi odori dall’allevamento di suini

MONTERCHITutto in regola, anche se c’è l’intenzione di attutire ulteriormente l’impatto olfattivo causato dagli escrementi nei confronti della popolazione circostante. Siamo al confine fra Toscana e Umbria e fra i Comuni di Monterchi e Monte Santa Maria Tiberina, la cui frazione di Lippiano si trova appena sopra; in quella zona, da decenni si convive con allevamenti di suini e dei due che vi erano ne è rimasto uno in località Le Conce, dove scorre il torrente Riccianello. Qui si è formato un comitato spontaneo da parte di coloro che risiedono più vicini ai capannoni dell’azienda: persone di Monterchi, compresi i titolari di attività ricettive, agriturismo e case vacanze. I componenti del comitato, presieduto da Pietro Massaro di Monterchi, si vedrebbero costretti a stare di fatto reclusi fra le mura domestiche e impossibilitati a sfruttare il periodo estivo per cene all’aperto in quanto il cattivo odore sarebbe di fatto diventato insopportabile.

"Sia chiaro: non vogliamo che l’azienda chiuda, né compromettere la sua prosecuzione – dicono quelli del comitato – perché è giusto che vada avanti, però crediamo che sia giusto anche tutelare le esigenze di chi abita attorno ad essa". Nei giorni scorsi, è stato convocato un tavolo tecnico al quale hanno preso parte i sindaci dei due Comuni coinvolti, i tecnici della Asl, agronomi, veterinari e anche il titolare dell’azienda. Il sindaco di Monterchi, Alfredo Romanelli, spiega la situazione e garantisce: "L’attività è più che regolare anche dal punto di vista ambientale – precisa – tanto che viene presa come esempio: gli stessi reflui vengono conferiti in una sorta di pallone chiuso e non all’aria aperta. Ciononostante, mi rendo conto che chi ha la casa nei pressi dell’allevamento avverta i cattivi odori e lo comprendo, motivo per il quale come amministrazione ci siamo presi l’impegno di avviare azioni di contenimento che verranno comunque fatte".