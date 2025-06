I cittadini e la sanità. Nuovi servizi a Ponticino

Inaugurato ieri a Ponticino il nuovo totem per accedere ai servizi dell’azienda sanitaria locale. E’ stato collocato nell’edificio di piazza Benvenuto Monnanni che ospita il punto prelievi della Usl e gli uffici del Comune unico di Laterina Pergine Valdarno. Con la tessera sanitaria attivata e il relativo pin, negli orari di apertura al pubblico degli sportelli comunali, gli abitanti potranno stampare gli esiti delle analisi, prenotare visite specialistiche e pagare i ticket evitando trasferte ai Centri unici di prenotazione. "L’istallazione di questo totem – ha spiegato il sindaco Jacopo Tassini - viene incontro alle esigenze della cittadinanza, in particolare di quella più anziana che ha necessità di accedere ai servizi dell’azienda sanitaria e ha difficoltà a recarsi ai Cup o ad utilizzare il fascicolo sanitario elettronico". Insomma, uno strumento particolarmente utile per limitare i disagi a chi ha problemi negli spostamenti e ai "non nativi digitali" che hanno poca dimestichezza con computer o smartphone e non riescono a consultare i dati o prenotare sul web. E a questo proposito l’amministrazione comunale ha promosso un servizio di assistenza agli utenti con operatori che due volte la settimana, il mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, forniranno ogni indicazione necessaria per l’uso del dispositivo. "Importante soprattutto per il ritiro dei referti delle analisi in quanto anche le farmacie ad oggi non riescono a garantirlo", ha sottolineato Tassini annunciando in chiusura che sono state stanziate risorse per istallare una postazione simile nel municipio di Laterina e di essere al lavoro per collocarne un’altra nella frazione di Montalto. "Il totem – ha aggiunto la direttrice della Zona Distretto Elena Rebora - facilita l’accesso ai servizi sanitari per i cittadini, integra quelli del Centro Prelievi e potrà aprire a numerose ulteriori possibilità che saranno via via rese possibili dal sistema. Si tratta di una innovazione di rilievo e siamo molto contenti che il nostro territorio ne sia ulteriormente dotato".