San Giovanni Valdarno: Nuova Casa della Comunità Hub per l'assistenza sanitaria

San Giovanni si prepara ad accogliere la nuova Casa della Comunità Hub, un progetto strategico che cambierà il volto dell’assistenza sanitaria territoriale. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha effettuato ieri mattina un sopralluogo nel cantiere della struttura, in costruzione in viale Gramsci, accompagnato dal sindaco Valentina Vadi, dal direttore generale della Asl Toscana Sud Est Marco Torre e dalla direttrice facente funzioni della zona distretto del Valdarno, Marzia Sandroni. Presente inoltre Andrea Casini, direttore per l’Asl dei lavori pubblici dell’area provinciale aretina. I lavori, avviati nell’autunno del 2024, si concluderanno nell’ottobre del 2025, mentre l’apertura al pubblico è prevista per la primavera del 2026. Un investimento di 1,793 milioni di euro, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si inserisce in un progetto più ampio di potenziamento dell’assistenza sanitaria diffusa sul territorio.

La Casa della Comunità Hub di San Giovanni Valdarno si svilupperà su due piani, per un totale di circa 700 metri quadri, e ospiterà servizi fondamentali per la salute pubblica. Saranno attivati il Centro Unico di Prenotazione (CUP), un punto prelievi, un Punto Unico di Accesso per servizi sanitari e sociali, spazi dedicati alla continuità assistenziale (ex guardia medica), un ambulatorio specialistico, otto studi per medici di famiglia, un ambulatorio per la sanità di iniziativa e il servizio infermieristico di comunità. Un modello che punta su integrazione, multidisciplinarietà e prossimità, elementi chiave per una sanita pubblica più accessibile e vicina ai cittadini, riducendo al contempo gli accessi impropri ai pronto soccorso.

Il presidente Giani, ha sottolineato l’importanza di questi investimenti: "Le Case della Comunità rappresentano l’evoluzione delle Case della Salute, già presenti in Toscana, e saranno potenziate ulteriormente come previsto dalla riforma nazionale. Si tratta di strutture che rafforzano l’assistenza sul territorio, alleggerendo il carico sugli ospedali e avvicinando le cure ai cittadini. Con i fondi del Pnrr ne abbiamo finanziate settantasette." Anche il sindaco di San Giovanni Valentina Vadi, ha evidenziato il valore della Casa della Comunità: "Questo progetto è strategico non solo per la nostra città, ma per tutto il Valdarno. Nei prossimi diciotto mesi saranno realizzate tre strutture fondamentali per la sanità territoriale: le Case della Comunità di San Giovanni Valdarno e Terranuova Bracciolini e l’Ospedale di Comunità di Cavriglia, tutte finanziate con i fondi del Pnrr. La pandemia ci ha insegnato che solo rafforzando la rete territoriale possiamo ridurre la pressione sugli ospedali."

Soddisfazione anche da parte del direttore generale della Asl Toscana sud est, Marco Torre, che ha ribadito l’importanza della struttura: "Le Case della Comunità sono il cuore di un nuovo sistema di assistenza che mette al centro il cittadino. Quella di San Giovanni Valdarno sarà un presidio moderno e funzionale, capace di rispondere alle esigenze della comunità."