Playoff: Ottimismo per Dezi, amichevole serale per prepararsi al Gubbio

La febbre dei playoff inizia già a salire mentre la squadra, al centro sportivo Giusy Conti di Rigutino, continua la sua marcia di avvicinamento alla partita preparandosi dal punto di vista atletico, tecnico e tattico. Al termine della seduta pomeridiana di martedì, Jacopo Dezi (nella foto) aveva subìto un colpo alla gamba che lo aveva costretto a uscire claudicante. Il centrocampista amaranto ieri mattina ha svolto lavoro differenziato a scopo precauzionale, ma filtra ottimismo sul suo pieno recupero per domenica. Bucchi contro il Gubbio potrebbe avere l’intera rosa a disposizione, visto che a Piancastagnaio sono stati preservati i diffidati. Le ammonizioni prese in campionato ora si azzerano, ma ai playoff scatterà la diffida già al primo giallo.

Il programma di allenamento, intanto, ha registrato una variazione per oggi: invece dell’allenamento a Rigutino, è prevista un’amichevole contro la Primavera di Andrea Bricca stasera alle ore 20 allo stadio Comunale. Un modo per replicare le condizioni climatiche e la giornata tipo di domenica, quando gli amaranto scenderanno in campo appunto alle 20 per affrontare il Gubbio in casa. La partitella in famiglia sarà a porte aperte e presumibilmente, nonostante il giorno di festa, richiamerà un buon numero di tifosi allo stadio per caricare la squadra in vista del primo turno.

L.A.