Nasce nuovo polo per l’infanzia Una sede da oltre 2 milioni e mezzo

A Levanella nascerà un nuovo polo scolastico dell’infanzia, grazie ai fondi europei. Il Comune di Montevarchi ha pubblicato la gara e l’importo dei lavori ammonta a oltre 2,6 milioni di euro. Il progetto è parte integrante di un più ampio intervento di riqualificazione e rigenerazione urbana per la valorizzazione dell’area "Levanella-Cimitero", sia in ambito scolastico che sportivo. La nuova, moderna struttura, arriverà ad ospitare fino a 60 bambini e saranno realizzate tre sezioni distinte che andranno da 0 a 6 anni. L’edificio sarà dotato di spazi ampi, con luoghi diversi per la socializzazione, le attività laboratoriali, il riposo, la convivialità, l’igiene, e per promuovere il benessere fisico dei bambini. La scuola sarà dotata anche di nuove infrastrutture tecnologiche per l’attività didattica, un ampio spazio per le maestre e per i lavori di gruppo con una piccola biblioteca attrezzata. Gli spazi esterni saranno ricchi di piante e di arbusti per consentire di fare esperienza della biodiversità al fine di sviluppare una sensibilità ecologica e di rispetto per l’ambiente. La gara, con procedura aperta e con inversione procedimentale, scadrà alle ore 9.00 del prossimo 29 maggio 2023. L’appalto è costituito da un unico lotto, in quanto la realizzazione dell’opera non può essere suddivisa funzionalmente in ulteriori prestazioni frazionate, non essendo sostenibile da un punto di vista sia economico-finanziario che tecnico-organizzativo.

Le lavorazioni, inoltre, per ragioni di efficienza e buon funzionamento dell’appalto, devono essere eseguite da un unico operatore economico in grado di coordinare gli interventi in maniera ottimale, garantendo la loro realizzazione a regola d’arte e nel rispetto della tempistica dettata dal progetto. L’importo dei lavori è finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU – Missione 4 - Istruzione e Ricerca e potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università. Un nuovo investimento importante nella frazione montevarchina dopo che, nel settembre del 2021, era stata inaugurata la nuova primaria. Un edificio realizzato in legno, ad alta efficienza energetica, che si sviluppa su una superficie di 700 mq. Ha cinque aule, spazi condivisi, area verde circostante accessibile in maniera indipendente. L’investimento inizialmente è stato di circa 1 milione e 700mila euro, di cui 1 milione e 100mila provenienti da finanziamenti della Regione, e 600mila euro dal comune. A questi si sono aggiunti altri 100mila euro.

Marco Corsi