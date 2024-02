Nasce l’associazione Aretini Rampanti. Grasso: "Fare politica? Non ci interessa"

"L’emblema è quadrato e non tondo: non vogliamo creare

equivoci su una nostra discesa in campo".

Non vogliono entrare

in politica ma parlano di fronte ad alcuni volti noti del potere quelli dell’associazione

Aretini Rampanti.

È stata presentata ieri

in via di Beccheria,

sotto le volte di una

sala del complesso di San Francesco.

Il presidente dell’associazione

è Giovanni Grasso, coordinatore regionale degli Ordini professionali degli infermieri: ha scelto la giornata per la giustizia sociale, per presentare Aretini Rampanti, l’associazione di una ventina di trentenni pronti a offrire idee

e progetti alla città.

Ad ascoltare Grasso anche la vice sindaco Tanti, il consigliere provinciale Palazzo,

il consigliere comunale

di Arezzo 2020 Romizi

e Ulivelli di Italia Viva.

"Ma non faremo una lista civica – si affretta

a precisare Grasso – l’associazione si fonda

su principi etici che agiscono come principi morali per tutte le sue attività. Il rispetto per la diversità è centrale, promuovendo l’inclusione di tutte le voci nel processo decisionale".

Il vice presidente

di Aretini Rampanti è Francesco Ciabatti e il segretario Nico Pasquini. "L’associazione è aperta

a tutti coloro che condividono la visione

e desiderano contribuire al miglioramento della nostra città e provincia" conclude Grasso.