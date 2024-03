Nasce l’Alleanza Civica per San Giovanni

Arezzo, 08 marzo 2024 – Si è costituita ufficialmente l'Alleanza Civica per San Giovanni in vista delle prossime elezioni amministrative. È stata presentata ieri mattina nella sede delle liste civiche sangiovannesi ed è formata anche da Azione e Italia Viva, che hanno deciso di rinunciare ai simboli dando vita alla lista "Alleanza Liberal Democratici e Riformisti". Al momento non fa parte del raggruppamento il centro destra anche se, come ha spiegato il segretario dei civici Claudio Lalli, l'alleanza è ancora aperta, a patto che chi vi partecipa rinunci ai simboli di partito, cosa che hanno fatto i partiti di Renzi e di Calenda. La coalizione ha come obiettivo la costruzione di un progetto di governo amministrativo alternativo a quello del Partito Democratico. Sarà composta esclusivamente da liste civiche con l'assenza di qualsiasi simbolo di partito. Nel documento sottoscritto, le forze che vi fanno parte accetteranno di sostenere un candidato indicato dalle liste civiche sangiovannesi e condivideranno le stesse linee programmatiche e valoriali per il governo della città.

Dovranno essere in continuità con il programma ufficiale depositato nelle ultime competizioni elettorali del 2014 e del 2019 dal candidato sindaco Francesco Carbini, aggiornato e rivisto alla luce degli anni intercorsi e delle mutate condizioni sociali, ambientali e politiche. "Le forze della coalizione - si legge ancora nel documento - accettano il principio meritocratico per cui, sull'esclusiva base dei risultati elettorali e delle competenze specifiche dei candidati o di personalità esterne di gradimento, sarà il candidato sindaco a definire la squadra di governo della città all'indomani delle elezioni".

Intanto, sempre a San Giovanni, lunedì prossimo partiranno i tavoli programmatici del Partito Democratico. “Stiamo creando un nuovo percorso per la città. Dopo cinque anni di ottima amministrazione Vadi siamo usciti fortemente rafforzati, con una guida che ha portato avanti un programma elettorale chiaro e trasparente". Lo ha detto il segretario del Partito Democratico di San Giovanni Andrea Romoli nel presentare i tavoli, che si terranno alla Casa del Popolo. "Invitiamo i cittadini a partecipare. I nostri incontri - ha aggiunto Romoli - non hanno niente di definitivo. Rappresentano un diario vuoto che potrà essere riempito da tutte le forze politiche e dai movimenti che hanno voglia di confrontarsi con noi su temi che riguardano tutti. Noi partiamo con l'obiettivo di ascoltare". Intanto, dal punto di vista politico, prosegue la creazione del campo largo di centro sinistra. " È un'operazione su cui stiamo lavorando da settimane, che vuol portare alla creazione di un percorso civico per la città e che vede, da una parte, il Partito Democratico, e dall'altra tutte le forze di centro riformiste e progressiste della nostra città".