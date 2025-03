“Musica, vinile e...non solo”. Evento per gli studenti della Petrarca di Montevarchi

Arezzo, 25 marzo 2025 – Questo venerdì 28 marzo, alle ore 10, l’Istituto Comprensivo Francesco Petrarca di Montevarchi ospiterà l’incontro “Musica, vinile…e non solo”, promosso dall'associazione culturale “Natale nel mondo odv” e condotto da Pino Polcaro. L’iniziativa, pensata per arricchire il percorso educativo degli studenti, si inserisce perfettamente nel contesto dell’IC Petrarca, che è scuola ad indirizzo musicale. Durante l'incontro, gli alunni avranno l’occasione di esplorare il mondo della musica da una prospettiva diversa, approfondendo anche la storia e le caratteristiche del vinile, un supporto che per molti di loro rappresenta sicuramente una novità assoluta.

Sarà un primo incontro propedeutico dedicato ad una classe della scuola secondaria di primo grado, che farà da introduzione al progetto. L’iniziativa, infatti, non si limiterà all’appuntamento di venerdì, ma si svilupperà in modo strutturato coinvolgendo diverse altre classi della scuola secondaria nei prossimi mesi. “Un progetto che amplia ulteriormente le opportunità educative per i nostri studenti – ha commentato la Dirigente scolastica Simona Chimentelli – aggiungendosi alle numerose attività culturali già offerte dal nostro istituto”.