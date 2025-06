Musica e raffica di eventi al Parco. Anche un trekking di tre giorni sulle orme di San Francesco

di Sonia Fardelli

Il Parco delle Foreste Casentinesi si anima di musica ed eventi in attesa del festival Naturalmente pianoforte. Un’edizione speciale quella del 2025 dedicata anche all’anniversario degli ottocento anni del Cantico delle creature. E per questo sarà organizzato anche un trekking di tre giorni nella vallata casentinese sulle orme di san Francesco. Ma intanto, in attesa del festival, che partirà il 15 luglio, tanta arte, musica, cammini, incontri. Per trasformare il tempo dell’attesa in un’esperienza unica di suoni, visioni e passi nel cuore del Casentino, all’interno del Parco. "Gioia, ritmo, rimembranza" è il titolo di un viaggio musicale attraverso le danze popolari e tradizionali dell’Ottocento, in programma lunedì 30 giugno a partire dalle ore 21 nella suggestiva cornice del monastero domenicano di san Donato a . Un concerto di pianoforte a quattro mani con Maria Pia Carola e Sumiko Hojo. Il concerto propone un raffinato viaggio musicale con musiche di J. Brahms, A. Dvorák, E. Grieg e F. Liszt: un intreccio di emozioni, ritmi vivaci e memorie lontane, che promette di incantare il pubblico. Una serata da non perdere e ad ingresso libero. L’appuntamento è una delle tante anticipazioni di "Aspettando Naturalmente Pianoforte", la rassegna che accompagnerà i casentinesi, ma anche tanti turisti e appassionati in arrivo da altre città, all’ormai prossima edizione del festival 2025.

Dal 15 luglio partirà un programma intenso e suggestivo, punteggiato da concerti che risuonano tra paesaggi incantevoli, incontri che lasciano il segno, laboratori aperti alla creatività, un trekking di tre giorni sulle orme di San Francesco, per celebrare gli 800 anni del Cantico delle Creature e un appuntamento speciale alla Pieve di Romena al tramonto, per cogliere ancora meglio la bellezza e la magia della vallata del Casentino. Un viaggio tra musica, natura e spiritualità che promette di sorprendere e toccare nel profondo. Un assaggio d’estate tra musica, emozione e memoria, che saprà trascinare con il suo ritmo, come ogni anno, tantissime persone. "Aspettando Naturalmente Pianoforte" è un progetto dell’associazione Pratoveteri realizzato con il contributo del Parco delle Foreste Casentinesi, dei Comuni -Stia e Poppi e della Regione Toscana. La manifestazione ha anche il supporto di numerose aziende che ne rendono possibile l’organizzazione.