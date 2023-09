Musica e letture a San Francesco "Ricordando Don Dino Liberatori"

Il Serra club organizza per domenica 1 ottobre alle ore 17 nella Basilica di San Francesco ad Arezzo, l’incontro "Angeli - Ricordando Don Dino Liberatori".

Don Dino Liberatori è stato un vero Angelo per i carcerati, per i parrocchiani, per i suoi alunni e per tutti quelli che hanno avuto il dono di poterlo incontrare nel cammino della vita.

Il suo dolce sorriso ancora oggi è motivo di conforto così come le sue parole appena sussurrate ma piene di forza ed ispirate da una grande Fede e grande forza comunicativa.

A quasi tre anni dalla sua scomparsa il Serra Club di Arezzo dedica l’inaugurazione del suo anno sociale proprio a Don Dino Liberatori che per tanti anni ha svolto per il Club il ruolo di cappellano, padre spirituale, ma soprattutto è stato un grande e insostituibile amico.

Si tratterà di un evento caratterizzato dal format collaudato negli anni che prevede le letture di testi alternati alle esibizioni di cori che eseguiranno brani di musica sacra che, oltre a rappresentare un intenso momento di riflessione e serenità spirituale, costituisce anche l’occasione per fare beneficenza.

La prossima domenica 1 ottobre si alterneranno sull’altare della Basilica il noto attore Fernando Maraghini che leggerà testi liberamente tratti da " 50 Angeli per l’Anima" di Anselm Grün , il coro Cantori di Vita e il coro giovanile Voceincanto diretti dal Maestro Gianna Ghiori , accompagnati all’organo da Rossano Tacconi, alta espressione della musica corale e della musica organistica della nostra città.

Saranno eseguiti brani di musica sacra di Vivaldi, Gounod e Faurè. L’ingresso al pomeriggio è libero e con offerta a favore del Seminario Diocesano per informazion: [email protected] o telefonando al 339 1143970.