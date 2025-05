Musica e creatività all'anfiteatro della Ginestra di Montevarchi

Arezzo, 20 maggio 2025 – Un pomeriggio di arte, musica e condivisione. È quello in programma oggi alle 17 all'anfiteatro della biblioteca Ginestra di Montevarchi, dove si svolgerà l'evento “Note in scena”, uno spettacolo ideato e realizzato dall'Istituto Comprensivo Petrarca. L'evento coinvolgerà gli alunni delle scuole primarie e secondarie dell'istituto, che porteranno sul palco un ricco programma fatto di canti, recite, performance musicali e momenti di espressione creativa. Protagonisti non solo i ragazzi dell'indirizzo musicale, ma anche quelli che frequentano i laboratori di ampliamento dell'offerta formativa.

“Una giornata all'insegna dell'arte, della creatività e della condivisione – ha spiegato la dirigente scolastica Simona Chimentelli – ma anche un momento di forte inclusività, capace di unire tutti i nostri studenti in un'unica grande esperienza educativa”. L'iniziativa si inserisce nel cartellone del Festival Regionale della Creatività nella Scuola, promosso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con l'obiettivo di valorizzare i talenti degli studenti attraverso le arti performative. In caso di maltempo, l'evento sarà rinviato al 30 maggio.