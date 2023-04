Musica con l’Ort Omaggio a Bach Bedino e le donne

Sabato sera a teatro tra musica e parole, prosa e classici per una serata da vivere in platea. Con lo spettacolo "Jazz Sebastian B(Ach)rass" dell’Ensemble di Ottoni & Percussioni dell’Orchestra della Toscana si conclude questa sera alle 21 la stagione del Teatro degli Antei di Pratovecchio organizzata dalla Fondazione Toscana Spettacolo e dal Comune di Pratovecchio Stia con il contributo del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.

Un viaggio ironico attraverso le letture e la musica del più grande compositore di tutti i tempi: Johann Sebastian Bach. Gossip trecento anni dopo e musiche arrangiate in stile jazz per uno spettacolo ricco di sorprese. Momenti musicali e letture si susseguono una dopo l’altra, tra i musicisti e la voce di Isabella Brogi. Gli arrangiamenti in jazz-style sono di Demetrio Bonvecchio, sul palco alle trombe Donato De Sena, Stefano Benedetti, Luca Betti, ai corni Andrea Albori, Massimo Marconi, il trombone di Fabiano Fiorenzani, la tuba di Riccardo Tarlini e alla batteria e percussioni Roberto "dumbo" Bichi.

Questa sera alle 21.15 al Teatro di Laterina, Alessandra Bedino porta in scena "Tanto Gentile". Viaggio semiserio attraverso le rappresentazioni del femminile in letteratura; lo spettacolo è scritto, diretto e interpretato da Alessandra Bedino.

Come sono state rappresentate nei secoli le donne? Dalla biblica Eva a Elena di Troia, da Medea di Euripide a Beatrice di Dante, da Giulietta di Shakespeare ad Alice nel paese delle meraviglie, dalla Monaca di Monza di Manzoni a Nora di Ibsen, quali sono i più famosi modelli femminili che emergono dalla letteratura? E questi modelli sono ancora ‘portabili’ o decisamente passati di moda?

Tanto gentile con leggerezza e ironia ripercorre a grandi passi il percorso compiuto dalle donne nella società e nella nostra cultura, una trama di voci e di storie di donne attraverso i secoli.