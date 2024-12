Musica al San Donato oggi con il "Karan Duo", all’Auditorium

Oggi domenica 29 dicembre, l’auditorium dell’ospedale San Donato di Arezzo ospiterà alle ore 17.30 un nuovo concerto a ingresso libero per regalare alla cittadinanza, al personale, alle persone degenti e ai loro familiari un momento di svago e benessere attraverso la musica.

In occasione delle festività natalizie infatti, l’Associazione Le 7 Note ha proposto due appuntamenti musicali. Il secondo appuntamento dopo quello del 22 dicembre, vedrà oggi la partecipazione del Karan Duo, giovane formazione con l’aretina Martina Veneri al flauto e Giacomo Scattareggia alla chitarra. Il Duo è tra i vincitori di Attraverso i Suoni, progetto per la valorizzazione dei talenti toscani under 30 promosso da A.Gi.Mus. e Fondazione CR Firenze.

Entrambi i musicisti si sono distinti in prestigiosi concorsi Internazionali e hanno all’attivo numerosi concerti, sia come solisti che in formazioni cameristiche.

"Ringrazio l’Associazione Le 7 Note per l’attenzione riservata al nostro ospedale, soprattutto in un momento così particolare come il periodo di Natale – sottolinea la direttrice del San Donato, Barbara Innocenti – la musica, come ogni altra espressione artistica, rappresenta sostegno e benessere per tutte le persone degenti e i loro familiari e per la cittadinanza tutta".

"Siamo davvero lieti di poter portare nuovamente la musica in ospedale, che per molti anni è stata uno dei cardini della nostra programmazione concertistica – spiega il presidente dell’Associazione, Luca Provenzani - Crediamo fermamente nel valore della musica come strumento per il benessere delle persone, soprattutto in un luogo come l’ospedale. Ci auguriamo che i nostri concerti possano portare gioia e conforto".