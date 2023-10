Muore davanti alla figlia. Investita dall’auto guidata dalla suocera. La tragedia in piazza

di Manuela Plastina

Doveva essere un pomeriggio come altri, trascorso a fare acquisti e sbrigare qualche incombenza. Ma si è trasformata in una tragedia che sconvolge per sempre un’intera famiglia. Martina Breschi, 31 anni, insegnante residente a Castelfranco di Sopra è morta nel centro di Figline Valdarno. È la vittima di un tragico incidente stradale, travolta da un’auto. Alla guida – tragedia nella tragedia – c’era la suocera e in macchina anche la figlioletta. Tutto è accaduto intorno alle 16,40 in via San Domenico, a pochi metri dalla centralissima piazza Serristori, dove le auto non possono transitare. Martina era in auto con la suocera di 66 anni e con la sua bambina di circa un anno. Avevano acquistato qualcosa in un vicino negozio e proprio davanti a un esercizio commerciale avevano sostato per pochi minuti, il tempo di sistemare un sacchetto nel portabagagli. Alla guida della macchina è rimasta la suocera; il motore probabilmente era acceso. La bimba era dentro.

La giovane donna è andata dietro la vettura, ha aperto il portabagagli. Un gesto di routine, ma è che risultato fatale. La macchina improvvisamente è partita in retromarcia e l’ha colpita in pieno, investendola. Per Martina non c’è stato scampo nonostante i soccorsi della Croce Azzurra e della Misericordia di Figline, della Croce Rossa di Incisa e l’automedica siano arrivati nel giro di pochi minuti, così come la polizia municipale . Tutti i tentativi di rianimazione sono risultati inutili: la giovane donna è morta in strada davanti agli occhi della suocera, di tanti passanti e anche della sua piccola. La 66 enne è stata portata in ambulanza all’ospedale Santa Maria Annunziata a Bagno a Ripoli in codice giallo. Ora tocca alla polizia municipale di Figline e Incisa cercare di ricostruire nel dettaglio la tragica vicenda. Sul luogo è arrivato anche un team di due psicologi a supporto dei parenti delle vittime del tragico incidente: è scattato infatti il nuovo protocollo "Mai più soli" firmato poco prima dell’estate dal Comune.

La vittima, originaria di Prato, viveva col marito a Castelfranco Piandiscò.