Muore a 70 anni in crociera con la famiglia

Tragedia al largo di Barcellona durante una crociera nel Mediterraneo. Francesca Minucci, 70 anni, di Monterchi è stata uccisa da un malore. La donna da alcuni giorni era in vacanza con i familiari: a chiamare i soccorsi nella notte sarebbe stato il marito, ma per la donna non ci sarebbe stato nulla da fare.

Una tragedia che ha scosso la vallata e in particolare la comunità di Monterchi dove la donna, ex farmacista oggi pensionata, era conosciuta e stimata. Il sindaco e la giunta con un post sui social hanno espresso il loro dolore: "Il sindaco Romanelli, la giunta comunale e l’amministrazione tutta porgono le più sentite condoglianze alla famiglia per la scomparsa della cara Francesca Minucci, apprezzata e stimata farmacista del nostro paese".