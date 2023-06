Muore a 16 anni nello scontro in A1 Tornava dalle vacanze con la madre

Stava tornando da un breve periodo di vacanza passato con la mamma e il compagno di lei. Giornate spensierate che si sono improvvisamente concluse nel viaggio di ritorno verso il Casentino con uno schianto tragico a pochi chilometri da casa.

La vittima si chiamava Kesia Buscema e abitava nel territorio di Chiusi della Verna: aveva soltanto 16 anni ed è morta sul colpo in uno scontro tra diversi mezzi in Autosole tra Fabro e Chiusi, in direzione nord, nel quale sono rimaste ferite altre tre persone. ’L’incidente si è verificato al chilometro 426, nel territorio di Città della Pieve al confine tra le provincie di Siena e di Terni ed ha coinvolto tre vetture, un mezzo pesante e un furgone.

Sulle cause dello scontro che ha provocato la chiusura in direzione nord dell’autostrada stanno svolgendo accertamenti gli uomini della polizia stradale di Orvieto, che sono intervenuti insieme ai mezzi di soccorso, ai vigili del fuoco e al personale della società Autostrade. Da quanto è stato possibile accertare, la vittima e gli altri automobilisti rimasti feriti e trasportati d’urgenza all’ospedale di Perugia viaggiavano tutti insieme sull’auto. Chi era con lei a bordo è adesso fuori pericolo di vita.

Il traffico nel tratto dell’autostrada A1 Milano-Napoli interessato dal terribile incidente è stato riaperto intorno alle 19.15, quando i veicoli hanno ripreso di nuovo a circolare normalmente nel tratto compreso tra Fabro e Chiusi in direzione Firenze, che era stato appunto chiuso a causa di un incidente. Lo ha riferito ieri sera in una nota Autostrade per l’Italia, precisando che dopo le 19.15 il traffico è ripreso su tutte le corsie disponibili e si sono registrati sette chilometri di coda in diminuzione in direzione Firenze tra Orvieto e Chiusi.

Kesia Buscema, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, si trovava nel seggiolino posteriore dell’auto con a bordo la madre e il compagno. Un camion avrebbe tamponato con violenza l’auto nell’ambito dell’incidente che ha coinvolto più mezzi. Kesia è stata sbalzata fuori dall’abitacolo dell’auto e per lei non c’è stato nulla da fare. La giovane frequentava il liceo scientifico di Poppi ed era una studentessa modello, viveva con la madre nella piccola frazione di Serra, in Vallesanta. "Una famiglia ben voluta da tutti" la ricorda con commozione il sindaco di Chiusi della Verna Giampaolo Tellini.

