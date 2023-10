Motocross Montevarchi: riprende l'attività agonistica a Miravalle

Arezzo, 22 settembre 2023 – L’impianto di Montevarchi ancora migliorato in vista del finale di stagione Riprende l’agonismo a Miravalle, con il campionato toscano motocross Domenica 24 settembre si assegnano i titoli 2023 del minicross.

Riprende dopo la cosiddetta pausa estiva (che in realtà pausa non è stata) l’attività del Moto Club Brilli Peri di Montevarchi che, sulla pista internazionale di Miravalle, propone in rapida sequenza tre importanti eventi.

Si comincia domenica 24 settembre, con la settima e penultima prova del campionato toscano motocross; si proseguirà il 1 ottobre, con il quinto e decisivo round del Trofeo Centro Italia di trial, mentre la chiusura sarà affidata ad una manifestazione di elevatissimo rilievo come il Trofeo delle Regioni di motocross, in calendario il 14 e 15 ottobre.

Come accennato, l’associazione montevarchina ha lavorato intensamente durante l’estate, anzitutto per migliorare l’impianto e poi per consentire ai piloti di allenarsi in uno scenario che, fino alla metà di ottobre, sarà cruciale a livello nazionale.

Intanto c’è grande fermento intorno alla gara di campionato regionale di domenica che, per alcune categorie, è decisiva per l’assegnazione dei titoli 2023. Terminano infatti a Miravalle il proprio percorso stagionale la formula minicross (Debuttanti, Cadetti, Junior e Senior) e il progetto Primi Passi, con due verdetti ancora da esprimere, nella 65 Cadetti e nella 85 Junior.

Le altre categorie a scendere in pista saranno Challenge, Femminile, Over 40 (Veteran, Superveteran e Master) e 125, Junior e Senior. Ammesse anche le licenze Rider, Expert, Fast e Elite, classi MX1 e MX2, che disputeranno una gara non valida per il toscano ma utilissima come preparazione del Trofeo delle Regioni.

Il programma prevede le prime manche a partire dalle 10.30 con ripresa, dopo la pausa meridiana, dalle 14.30; visto il carattere promozionale della manifestazione, il Moto Club Brilli Peri ha deciso di concedere l’ingresso gratuito al pubblico.