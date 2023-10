Mostra su Giovanni da San Giovanni. Dieci affreschi con gli Uffizi Diffusi

Al via la seconda edizione del progetto Uffizi Diffusi a San Giovanni. La città che ha dato i natali a Masaccio, da domani al 31 marzo 2024 ospiterà una mostra su un altro figlio illustre, Giovanni da San Giovanni. Dieci affreschi del pittore del 600 saranno infatti in esposizione al Museo delle Terre Nuove e al Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie. La rassegna, a cura di Silvia Benassai, Cristina Gnoni Mavarelli e Valentina Zucchi e, per la sezione del Museo della Basilica, di Michela Martini, rappresenta un viaggio speciale nell’arte di questo genio della pittura, attraverso dieci tondi dipinti su stuoia e altre pregevoli opere tutte, provenienti dalle Gallerie degli Uffizi e da altre collezioni. L’esposizione, dal titolo "Bizzarro e capriccioso umore. Giovanni da San Giovanni, pittore senza regola alla corte medicea", è promossa all’interno del programma espositivo della fondazione CR Firenze e delle Galleria degli Uffizi. Giovanni Mannozzi, più noto come Giovanni da San Giovanni, nacque nel 1592 e fin da subito si fece notare per il suo particolare estro. Oltre alla novità del linguaggio dell’artista, l’esposizione valorizza ed evidenzia la sua abilità nel dipingere ad affresco su supporto portatile, che gli valse grande successo. La mostra è stata presentata ieri e al termine il sindaco di San Giovanni Valentina Vadi ha voluto ringraziare il direttore delle gallerie degli Uffizi Eike Schmidt omaggiandolo dei due più importanti simboli della città, il Marzocco e il Gonfalone. "Il senso più puro del progetto Uffizi diffusi è risvegliare la coscienza artistica dei cittadini nei confronti delle proprie glorie e del proprio patrimonio.

Nessuno più di Giovanni da San Giovanni incarna questo valore, e il ritorno di così tanti capolavori nella città da cui era partito per imparare e raccogliere la gloria altrove, è un evento storico, una festa per tutti", ha detto il direttore di una delle gallerie più importanti del mondo. "Anche questa mostra dedicata a Giovanni Mannozzi e ai suoi legami con la committenza medicea - ha aggiunto il sindaco Vadi - richiamerà visitatori costituendo uno strumento di valorizzazione e promozione importante per il nostro territorio, come già accaduto per la mostra dedicata a Masaccio e Beato Angelico. Un altro aspetto che l’esposizione valorizza è la naturale connessione con la città di San Giovanni Valdarno e con le opere dello stesso artista qui conservate"