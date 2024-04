"Mostra "Propaganda! L’Italia dal Ventennio alla Repubblica" a Palazzo San Michele: un viaggio storico attraverso i manifesti elettorali"

"Propaganda! L’Italia dal Ventennio alla Repubblica". Si chiama così la mostra sui manifesti elettorali allestita nell’atrio di Palazzo San Michele che è stata inagurata ieri mattina. L’esposizione mette insieme le campagne elettorali del Ventennio fino a quelle del 1946: in quelle elezioni il popolo italiano fu chiamato a votare per l’Assemblea Costituente oltre che a scegliere tra la Repubblica o la Monarchia. Si conclude con le politiche del 1948, le prime della neonata Repubblica Italia, che portarono alla nascita della Prima Legislatura. L’esposizione sarà visitabile fino al prossimo 2 giugno e mercoledì 24 aprile alle ore 10, è in programma un appuntamento con il Professore di Storia Contemporanea della scuola di scienze politiche di Firenze, Gabriele Paolini, esperto di storia della comunicazione politica. La mostra si compone di quaranta manifesti storici di propaganda tutti provenienti dall’archivio comunale e per questo si focalizzeranno oltre che sulla storia politica della nuova Repubblica anche sulla vita politica castiglionese. Come spiega Stella Menci, direttrice della biblioteca e del museo di Castiglion Fiorentino, "il lavoro dietro la mostra inizia nel 2022 quando ‘Amministrazione comunale aveva deciso di riordinare l’archivio comunale, qui sono stati rinvenuti 5600 manifesti storici che sono stati suddivisi in quattro macroaree: manifesti politici, manifesti militari, manifesti di propaganda di eventi e di comunicazione ai cittadini". "All’interno, sono stati suddivisi in ordine storico e per questa mostra abbiamo scelto quelli politici, relativi al Ventennio e alle elezioni del 1946 e del 1948". "La mostra si compone di due sezioni: lòa prima riguardante la propaganda politica del ventennio mentre la sezione racconta le campagne elettorali del 1946 e del 1948", ci dice Sara Mori, storica dell’arte e curatrice della mostra. "Il primo manifesto è del 1920 e si chiude con il 1948, in particolare con un focus su Castiglion Fiorentino con le elezioni comunali del ‘46 e i risultati del referendum e della costituente nel paese", prosegue Mori. La mostra resterà aperta al pubblico fino al prossimo 2 giugno e sarà visitabile, oltre che nei consueti orari di apertura del Palazzo Comunale, anche il sabato e la domenica dalle ore 10 alle ore 13, e dalle ore 16 alle ore 19.