Mostra bibliografica alla Ginestra

Si chiama "un tuffo silenzioso" il progetto promosso dalla "Rete Documentaria Aretina", in particolare dai Comuni di Montevarchi, Terranuova e San Giovanni, insieme al Comune di Arezzo, a cura della docente e formatrice Francesca Failli. Si tratta di laboratori, attività di formazione e incontri con i "Silent Book" che prendono impulso proprio dalla mostra bibliografica "Silent Books - Destinazione Lampedusa" - che sarà ospitata dalla biblioteca Comunale di Montevarchi "Ginestra Fabbrica della Conoscenza" da sabato 8 febbraio a sabato 8 marzo e sarà visitabile in orario di apertura ovvero da lunedì a venerdì dalle 9 alle19 e al sabato dalle 9 alle 14. La mostra, con testi di provenienza anche internazionale, sarà l’occasione per approfondire la lettura di storie per immagini.