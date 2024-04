L’avvocato dei grandi eventi. È morto Settembrini: portò a Cortona i big della cultura

Cortona, 14 aprile 2024 – È morto ieri l’avvocato Nicodemo Settembrini. Aveva 98 anni. Originario di Forte dei Marmi, è stato titolare, per oltre sessant’anni, di un noto e conosciuto studio legale a Cortona. Nel 2011 aveva creato l’omonima fondazione, nata con il desiderio di fare iniziative culturali e sociali per la città. Durante questi anni, la fondazione da lui presieduta ha organizzato, in accordo con il Comune di Cortona, con il Maec e con l’Accademia degli Arditi, le presentazioni di libri, mostre, iniziative scientifiche, didattiche e divulgative.

Fra le iniziative di maggiore richiamo, figura il premio giornalistico intitolato alla memoria dello scrittore e critico letterario cortonese Pietro Pancrazi, il cui prestigio ha assunto una rilevanza di carattere nazionale. Ferruccio De Bortoli, Jas Gawronski, Michele Punturo e Milena Gabanelli sono alcuni dei grandi personaggi che Settembrini ha invitato a Cortona. Nel 2018, Nicodemo Settembrini divenne cittadino onorario di Cortona per scelta dell’allora sindaco Francesca Basanieri: "Con la sua fondazione ha contribuito all’arricchimento culturale e sociale di tutto il territorio. Espressione limpida di attaccamento alla nostra collettività, esempio illuminato di impegni civile ed etico".

Il Comune di Cortona esprime cordoglio per la sua scomparsa. "è stato un promotore di iniziative culturali e scientifiche che hanno portato a Cortona alcuni fra i più importanti giornalisti, scrittori e studiosi italiani", ricorda il sindaco attuale Luciano Meoni. La camera ardente è stata allestita alla Croce Bianca di Arezzo. I funerali si svolgeranno domani nel Duomo di Arezzo, alle ore 15.