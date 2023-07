Morto in un incidente verso il mare Sabato l’addio a Stefano Becattini

Rientrerà oggi da Pisa dove è stata sottoposta ad esame autoptico, la salma di Stefano Becattini morto venerdì sera sulla Fi-Pi-Li nel tratto compreso tra Pontedera e Ponsacco. È andato a schiantarsi contro un autoarticolato fermo su di una piazzola di sosta, un malore gli è stato probabilmente fatale.

Di professione geometra, 71 anni, dipendente di una ditta edile di Firenze, Becattini sembra stesse raggiungendo la moglie che lavora per una struttura ricettiva sul litorale tirrenico. Personaggio molto conosciuto a Cavriglia, viveva nella frazione del Cetinale alle porte di San Giovanni ed era padre di due figli Gianni e Francesca, aveva prestato la propria opera alle dipendenze della società rossoblù per molti anni in ambito dirigenziale stando vicino, nelle vesti di responsabile, al settore giovanile dove ha visto crescere e maturare tanti ragazzi nel corso delle varie stagioni calcistiche. Chiusa questa lunga esperienza si era successivamente avvicinato alla Sangiovannese, sempre assieme a Gianna e spesso e volentieri alla figlia Francesca negli anni d’oro del sodalizio azzurro, quelli della Serie C tanto per intendersi, difficilmente perdeva una gara che si giocasse in casa o fuori tant’è che nelle trasferte era solito partire la mattina, con il suo ben conosciuto camper, per raggiungere i luoghi e gli stadi dove era protagonista la società del Marzocco.

È andato avanti così per molti anni, fedelissimo abbonato della Sangiovannese fino a poco tempo fa. La salma, come detto, rientrerà in giornata e sarà esposta dal pomeriggio nella Chiesa di Santa Lucia, accanto alla Misericordia di San Giovanni.

I funerali si terranno questo sabato alle 15:30 nella chiesa sangiovannese di San Lorenzo.

Massimo Bagiardi