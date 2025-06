Morto in moto, l’abbraccio di S.Leolino. Domani l’ultimo saluto a Lorenzo

Profondo dolore in tutta la Valdambra e non solo per la tragica fine del giovane Lorenzo Bitossi, morto nella giornata di mercoledì dopo quattro giorni di agonia all’ospedale "Le Scotte" di Siena a causa di un incidente in moto avvenuto sabato, poco prima delle 20, in via San Salvatore a pochi passi dal centro storico di Bucine. Le sue condizioni, già all’arrivo in ospedale senese, erano considerate disperate dall’equipe medica e nemmeno l’operazione alla testa alla quale è stato sottoposto nell’immediato ricovero non ne hanno evitato il decesso. Troppo gravi le lesioni rimediate dopo la caduta dalla moto, ore di angoscia e preghiera per familiari e amici del 17enne fino alla tarda mattinata di mercoledì quando non s’è potuto far altro che constatarne la morte.

Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sia sulla bacheca Facebook della mamma Alice che in altri profili del popolare social network, a unirsi al dolore della famiglia oltre che l’amministrazione comunale di Bucine con in testa il sindaco Paolo Nannini, il circolo della frazione bucinese di San Leolino dove Lorenzo viveva con la mamma e l’associazione sportiva dilettantistica Bucine che, assieme a un messaggio di ricordo, ne ha postato una foto da giovanissimo che lo ritrae m in tenera indossare i colori arancio verdi. E poi le persone che ben conoscevano sia lui che i suoi affetti più cari "Ciao Lorenzo, mi si stringe il cuore, ti voglio ricordare anche io piccino e di come eri solare" scrive Annamaria e poi "Voglio ricordarti mentre giochi con i compagni, quando niente faceva presagire una disgrazia tanto grande. Un grande abbraccio alla mamma, coraggio Alice" afferma Roberta e ancora "Non ci sono parole, riposa in pace giovane angelo" per poi concludere col messaggio di Perla "Voglio ricordarti con il tuo sorriso e il tuo ciao ovunque mi trovassi e quei momenti da piccolo che giocavi con mio figlio. Adesso dai gas da lassù, vivrai sempre nel mio cuore".

Decine di messaggi, tutti bene o male sullo stesso tono in ricordo di un ragazzo i cui sogni si sono spezzati definitivamente nel primo vero pomeriggio d’estate nel bel mezzo del quale nessuno avrebbe mai immaginato un finale così drammatico. I suoi amici, che hanno passato tutti insieme le ultime ore in suo ricordo e realizzato una t-shirt in sua memoria, si apprestano ora a tributargli l’ultimo saluto. La salma in queste ore sarà restituita ai familiari, Sarà esposta dal primo pomeriggio di oggi nella chiesa di San Leolino. I funerali si terranno domattina alle 10 alla chiesa di San Giovanni Battista nel centro di Bucine.