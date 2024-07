Moonlight Fest on tour. Quattro serate con autori

Presentata l’edizione 2024 di Moonligh Festival che diventa quest’anno “On Tour”. La rassegna organizzata da Confesercenti, Feltrinelli col patrocinio di Camera di Commercio di Arezzo e Siena, Provincia, fa tappa nei Comuni di Arezzo, Anghiari, Bibbiena, Castiglion Fiorentino e San Giovanni. Appuntamento dal 16 al 19 luglio per quattro giorni in compagnia degli autori e dei loro libri. A settembre invece il secondo ciclo in piazza Grande ad Arezzo. La terza edizione di “Moonlight Festival on tour” porta in provincia Federica Frezza, Martina Peloponesi, Bernardo Zannoni, Roberto Napoletano, Rick Dufer L’edizione del 2024 infatti raddoppia per poi tornare a settembre in piazza Grande con le serate conclusive già programmate da giovedì 12 a sabato 14 settembre. Evento nell’evento l’appuntamento letterario in autunno all’interno della galleria commerciale di viale Amendola. Si parte martedì 16 luglio a San Giovanni. Alle 21 nella Sala Nonziata arrivano le autrici Federica Frezza e Martina Peloponesi con il libro “Spinascura”. Il secondo appuntamento sarà ad Anghiari il 17 luglio. In piazza Mameli alle 21 Bernardo Zannoni presenta i due volumi “25” e “I miei stupidi intenti”. Il 18 luglio festival si sposta a Castiglion Fiorentino alle 21 nel Chiostro di San Francesco incontro con Roberto Napoletano e il suo “Il mondo capovolto”. A Bibbiena il 19 luglio alle 21 nel chiostro di San Lorenzo l’arrivo di Rick Dufer con “Critica della ragione demoniaca”. "La terza edizione - dice il direttore artistico Gabriele Grazi - propone un cartellone di autori variegato". Tutte le presentazioni sono ad ingresso libero.

A.B.