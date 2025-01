Montevarchi, Priore al top e riecco Martinelli

Vigilia della seconda gara del 2025 per il Montevarchi di Rigucci che domani alle 14.30, ancora in casa come domenica scorsa, affronterà il Siena rilanciato, almeno per un piazzamento nei playoff, dal successo all’inglese sul San Donato Tavarnelle. Nel confronto numero 36 in campionato, il diciottesimo in Valdarno, il Montevarchi è deciso a dare continuità ai due risultati centrati prima e dopo la sosta grazie al ritorno in panchina del trainer fiorentino che ha tracciato, fin dal primo contatto con la squadra, la via maestra da seguire: fare più punti possibile per avvicinare la salvezza, il traguardo prioritario al momento dei rossoblù.

Al Brilli Peri arriverà un Siena che, come ha sottolineato il difensore bianconero Andrea Morosi, vuol sfruttare al meglio la trasferta, puntando alla vittoria, pur riconoscendo che la formazione aquilotta è tosta e al tempo stesso tecnica: "Ha cambiato allenatore e modulo – ha aggiunto il terzino – e per questo il Siena dovrà stare in guardia per non farsi sorprendere ed essere pronto a fronteggiare ogni tipo di situazione. Sarà importante sfruttare le occasioni da rete, cercando anche di subire il meno possibile".

L’avversario, insomma, pur consapevole dei propri mezzi, sa bene che i valdarnesi, rinfrancati e in fiducia, andranno presi con le classiche molle. Sul versante montevarchino è stato uno dei pilastri della retroguardia, l’ex Ghiviborgo Lorenzo Vecchi, a spiegare la metamorfosi caratteriale del gruppo con l’avvento di Rigucci: "L’allenatore ha lavorato molto sulla testa di noi calciatori, per aiutarci a superare un periodo difficile. Abbiamo ripreso a lavorare come sapevamo – ha proseguito l’atleta romano – e l’allenatore ci ha trasmesso la giusta serenità per esprimere le nostre doti".

Rispetto al 2-1 inflitto alla Flaminia, nell’Aquila torna a disposizione il capitano Sean Martinelli ma il giudice sportivo ha appiedato per un turno il mediano del 2005 Mattia Saltalamacchia che potrebbe essere sostituito dal nuovo acquisto, di pari età, Alessandro Papini. Recuperato al meglio, infine, il bomber Edoardo Priore che rientrerà dall’inizio, dopo lo spezzone di gara con i laziali, smaltiti i postumi dell’infortunio muscolare.