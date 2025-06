“Modella per una notte”. Evento benefico domani sera a Castiglion Fibocchi

Arezzo, 27 giugno 2025 – Domani sera Castiglion Fibocchi si trasforma in palcoscenico di un evento dal forte valore simbolico ed emotivo: "Modella per una notte. Donna per sempre", una serata benefica organizzata dal Comune – tramite l'Assessorato alla Cultura e alle Politiche Sociali – in collaborazione con l'Associazione Neuroblastoma Infantile, la Pro Loco di Castiglion Fibocchi e ANDOS Valdarno (Associazione Donne Operate al Seno). La prenderà il via alle ore 19:30 presso il centro polifunzionale di via G. Giangeri con una cena aperta a tutti, su prenotazione, per poi proseguire alle 21:30 con uno spettacolo che unisce moda, arte e testimonianza. Protagoniste della sfilata saranno trenta donne, di età diverse, che hanno affrontato nella propria vita la dura esperienza del tumore al seno.

Per una sera sfileranno come modelle, ma la loro presenza sulla passerella sarà soprattutto un atto di coraggio, consapevolezza e condivisione. La cornice scelta per l'evento è l'Anfiteatro delle Associazioni, dove i partecipanti sfileranno prima in eleganti abiti da sera, poi in costumi storici – grazie alla collaborazione con il Liceo Artistico “Pier della Francesca” di Arezzo – e infine in abiti da sposa. Ad arricchire la serata ci saranno le coreografie della scuola di danza “Piccola Etoile” e le esibizioni canore dell'artista Jessica Citroni. Durante lo spettacolo interverrà anche la dottoressa Simona Scali, oncologa dell'ospedale La Gruccia, che illustrerà i progetti cui saranno destinati i fondi raccolti grazie alla cena e alle offerte della serata.

A sottolineare lo spirito di partecipazione della comunità, i quattro rioni storici del paese – La Torre, Sant'Agata, Setteponti e Vignolino – le consegneranno un assegno simbolico alla dottoressa Scali e al presidente di ANDOS Valdarno, Fernanda Bianchi. «Un grande evento per un piccolo comune che si è mobilitato con entusiasmo per una causa delicata, che tocca da vicino tante famiglie», dichiara il vicesindaco Rachele Bruschi. «Ho conosciuto le donne che sfileranno: portano dentro un'energia incredibile. Sono fiera di essere donna, e sono convinta che in questi momenti la nostra forza faccia la differenza.

La gioia più grande è stata convincere alcune donne castiglionesi che stanno ancora affrontando la malattia a partecipare: non è stato semplice, si riaprono ferite, ma la condivisione può essere una forma di cura». Un ringraziamento speciale, sottolinea l’Amministrazione, va agli sponsor, alla Pro Loco e all’Associazione Neuroblastoma Infantile per il contributo essenziale nell’organizzazione della cena, e ai quattro rioni per il gesto concreto di solidarietà. Nel corso della serata sarà inoltre ricordata Sabrina Cellai, storica presidente di ANDOS Valdarno, recentemente scomparsa: un momento particolarmente sentito, coincidente con il giorno del suo compleanno, che intende omaggiare il suo impegno e la sua dedizione alla causa delle donne operate al seno. Un evento che unisce cultura, comunità e solidarietà, capace di far sentire ogni donna protagonista della propria rinascita.