Domani a Bucine convegno sull’agricoltura

Arezzo, 27 giugno 2025 – Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione del convegno “Sostenibilità e innovazione per agricoltura e cibo di qualità. Prospettive per la rinascita agricola della Valdambra”, in programma domani, sabato 28 giugno, alle ore 16.30 presso il Cinema della Filarmonica di Ambra. Presenti il Sindaco di Bucine Paolo Nannini, Maurizio Martellini dell’Associazione per la Valdambra, promotori dell’iniziativa, Roberta Cellai, consigliera comunale Bucine e Maria Grazia Mammuccini, Presidente di FederBio. L'iniziativa di domani punta a rimettere al centro dell’attenzione pubblica il tema della valorizzazione agricola e della tutela del paesaggio locale, con ospiti quali Camilla Laureti, Europarlamentare e membro della Commissione per l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale, e di Stefania Saccardi, Vice Presidente della Regione Toscana e Assessora ad Agricoltura e Sviluppo rurale. Al centro dell’incontro di domani ci sarà il dialogo tra istituzioni, esperti e operatori del settore, per riflettere sulle politiche europee, sui progetti regionali e sulla riscoperta di produzioni locali come i grani antichi, che possono rappresentare una via concreta per una rinascita agricola sostenibile.