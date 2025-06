Castelfranco Piandiscò. Lavori di ripristino del manto stradale in località Rantigioni

Arezzo, 27 giugno 2025 – A Castelfranco Piandisco' sono ufficialmente partiti i lavori di ripristino del manto stradale in località Rantigioni, a seguito degli interventi per la messa in sicurezza idraulica del fosso omonimo. L’opera rappresenta un importante passo nel percorso di riqualificazione e manutenzione della viabilità locale. L’intervento è stato affidato alla ditta S.I.C.S. di San Piero a Sieve e rientra all’interno di un più ampio programma comunale di miglioramento delle infrastrutture stradali. Il costo complessivo dei lavori è di circa 48.000 euro, interamente finanziati con fondi del bilancio comunale. La conclusione degli interventi è prevista entro il prossimo 30 giugno. L’amministrazione comunale invita i cittadini alla collaborazione e alla prudenza durante il periodo di cantiere, assicurando che ogni attività sarà svolta nel rispetto dei tempi previsti e con la massima attenzione alla sicurezza.