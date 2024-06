Montevarchi. Modifiche alla viabilità in occasione della Festa dei Bersaglieri

Arezzo, 21 giugno 2024 – Montevarchi celebrerà il prossimo week end i cento anni di storia dei Bersaglieri. Un anniversario che sarà festeggiato con un raduno in città e il gemellaggio tra le regioni Toscana, Marche e Veneto. Il tutto arricchito da mostre, conferenze, concerto delle Fanfare in piazza Varchi, cerimonia allo stadio “Brilli Peri” e la sfilata conclusiva la mattina di domenica lungo le vie cittadine. Con una ordinanza di polizia municipale, per garantire il transito e lo stazionamento di chi interverrà alla manifestazione, sono state previste modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta veicolare in alcune vie e piazze cittadine.

Queste in particolare le misure previste: domani, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 è istituito divieto di sosta e di circolazione a tutti i veicoli in via Isidoro del Lungo e in piazza Varchi per consentire lo svolgimento della S. Messa sul sagrato della Insigne Collegiata di S. Lorenzo; domenica 23 giugno, in occasione della sfilata conclusiva dell’evento dalle ore 11.00 alle ore 13.00 in via Roma divieto di sosta e di circolazione a tutti i veicoli; dalle ore 11.30 alle ore 12.30 divieto di circolazione a tutti i veicoli, per il tempo strettamente necessario al transito della manifestazione, nel seguente percorso: via Unità d’Italia, via Martiri della Libertà, via Michelangelo, piazza Giotto, via Ammiraglio Burzagli, via Roma, via Mochi, via Isidoro del Lungo, piazza Varchi.